Міносвіти: студенти-мешканці гуртожитків мають право на цілодобовий вхід до них

Студенти вищих навчальних закладів України у будь-який час доби мають право на вільний доступ до гуртожитків, у яких мешкають.

Про це йдеться у листі Громадської організації “Українська асоціація студентів”, яке опублікувало Міністерство освіти і науки, пише Еспресо.

Чинними законами України не передбачено будь-яких обмежень стосовно користування студентами-мешканцями гуртожитків своїм житловим приміщенням у певний час доби.

Це регулює закон України “Про освіту”, де частина “Про вищу освіту” передбачає таке право для мешканців гуртожитків.

“Вважаємо неприпустимим встановлення вимог стосовно обов’язкового запису причин запізнення у спеціальні журнали або подання пояснювальних записок за такими фактами і подальшим їх розглядом адміністрацією ВНЗ”, — йдеться у листі.