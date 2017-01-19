Міністерство освіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2017

Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання визначається згідно з затвердженим Міністерством освіти календарним планом проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2017 році.

У 2017 році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, іспанської, німецької, французької, англійської мов та математики відбудеться у травні. ЗНО з інших предметів відбудеться з 2 червня по 16 червня 2017 року, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Освіта.UA.

Дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року:

Предмет Дата проведення Українська мова і література 23 травня (вівторок) Іспанська мова 25 травня (четвер) Німецька мова 25 травня (четвер) Французька мова 25 травня (четвер) Англійська мова 29 травня (понеділок) Математика 31 травня (середа) Історія України 2 червня (п’ятниця) Російська мова 6 червня (вівторок) Біологія 8 червня (четвер) Географія 12 червня (понеділок) Фізика 14 червня (середа) Хімія 16 червня (п’ятниця)

Оголошення результатів ЗНО

Обробка бланків відповідей та визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання учасників зовнішнього тестування з української мови та літератури, іноземних мов і математики здійснюватиметься з 24 травня до 12 червня 2017 року; обробка бланків відповідей з історії України, біології, російської мови триватиме з 3 до 14 червня 2017 року; обробка бланків відповідей з географії, хімії та фізики відбудеться з 13 до 20 червня 2017 року.

Оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, іноземних мов та математики відбудеться не пізніше 15 червня 2017 року; з історії України, біології, російської мови – не пізніше 19 червня 2017 року; з географії, фізики та хімії – не пізніше 23 червня 2017 року.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться з дня офіційного оголошення результатів.

Апеляційні заяви від учасників тестування, яких не задовольнили отримані результати ЗНО, будуть розглядатись починаючи з дня оголошення результатів кожного тесту.

Додаткова сесія ЗНО для учасників, які не змогли взяти участь у основній сесії тестування з поважних причин, пройде у період з 3 до 12 липня 2017 року за окремим графіком, який має бути затверджений не пізніше 28 квітня 2017 року.

Оголошення результатів учасників додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться не пізніше 18 липня 2017 року.