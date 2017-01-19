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Міністерство освіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2017

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Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання визначається згідно з затвердженим Міністерством освіти календарним планом проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2017 році.

У 2017 році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, іспанської, німецької, французької, англійської мов та математики відбудеться у травні. ЗНО з інших предметів відбудеться з 2 червня по 16 червня 2017 року, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Освіта.UA.

Don Yapon

Дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року:

ПредметДата проведення
Українська мова і література23 травня (вівторок)
Іспанська мова25 травня (четвер)
Німецька мова25 травня (четвер)
Французька мова25 травня (четвер)
Англійська мова29 травня (понеділок)
Математика31 травня (середа)
Історія України2 червня (п’ятниця)
Російська мова6 червня (вівторок)
Біологія8 червня (четвер)
Географія12 червня (понеділок)
Фізика14 червня (середа)
Хімія16 червня (п’ятниця)

Оголошення результатів ЗНО

Обробка бланків відповідей та визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання учасників зовнішнього тестування з української мови та літератури, іноземних мов і математики здійснюватиметься з 24 травня до 12 червня 2017 року; обробка бланків відповідей з історії України, біології, російської мови триватиме з 3 до 14 червня 2017 року; обробка бланків відповідей з географії, хімії та фізики відбудеться з 13 до 20 червня 2017 року.

Оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, іноземних мов та математики відбудеться не пізніше 15 червня 2017 року; з історії України, біології, російської мови – не пізніше 19 червня 2017 року; з географії, фізики та хімії – не пізніше 23 червня 2017 року.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться з дня офіційного оголошення результатів.

Апеляційні заяви від учасників тестування, яких не задовольнили отримані результати ЗНО, будуть розглядатись починаючи з дня оголошення результатів кожного тесту.

Додаткова сесія ЗНО для учасників, які не змогли взяти участь у основній сесії тестування з поважних причин, пройде у період з 3 до 12 липня 2017 року за окремим графіком, який має бути затверджений не пізніше 28 квітня 2017 року.

Оголошення результатів учасників додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться не пізніше 18 липня 2017 року.

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