Міністерство освіти надало роз’яснення щодо зарахування вступників на бюджет та переведення на вакантні місця

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться до 12 години дня 7 серпня – відповідні накази формуються в ЄДЕБО, а списки зарахованих оприлюднюються на інформаційних стендах приймальних комісій та сайтах ВНЗ.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки, надісланому керівникам усіх вищих навчальних закладів, повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА.

Також 7 серпня виші повинні поінформувати держзамовника про кількість вакантних місць у розрізі спеціальностей, спеціалізацій та конкурсних пропозицій. МОН рекомендує створити для кожної конкурсної пропозиції реєстри осіб, які можуть претендувати на переведення на бюджетні місця, та оприлюднити їх на стендах приймальних комісій ВНЗ та веб-сайтах навчальних закладів, а їх зміст повинен систематично актуалізуватись.

Міністерство освіти і науки звертає увагу, що претендувати на вакантні місця держзамовлення можуть лише ті, хто зарахований на навчання на відповідну конкурсну пропозицію на контрактній основі. Крім того, вони не повинні були отримувати рекомендації до зарахування на місця держзамовлення.

Окремо у листі надані роз’яснення щодо термінів та процедури переведення на бюджетні місця, зокрема, для пільгових категорій вступників.

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