Мільйон за зламаний палець: екс-міліціонер Ільницький вимагає з патрульного моральну шкоду

Івано-Франківський міський суд розпочав розглядати справу щодо патрульного Леоніда Гончарука, якого колишній міліціонер Михайло Ільницький звинуватив у перевищенні службових повноважень.

Сьогодні суддя Дмитро Руденко провів підготовче засідання у справі про обвинувачення патрульного Гончарука за ч. 2 ст. 365 ККУ, пише КУРС.

Адвокат Леоніда Гончарука просив суд повернути до прокуратури обвинувальний акт, оскільки він не відповідає вимогам КПК. Захисник вважає, що виклад обвинувального акту є заплутаним, неконкретизованим та туманним. Гончарук підтримав клопотання свого адвоката. Прокурор Олег Рудий просив суд відмовити у задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту.

Представники потерпілого екс-міліціонера Михайла Ільницького долучили до матеріалів справи цивільний позов. Як ідеться в позовній заяві, Михайло Ільницький вимагає від патрульного Леоніда Гончарука 1 мільйон гривень моральної шкоди і 33 тисячі матеріальної.

Суддя Руденко пішов у нарадчу кімнату.

Нагадаємо, екс-полковник міліції Михайло Ільницький поскаржився на патрульного Леоніда Гончарука: нібито, при затриманні поліцейський зламав йому мізинець. За клопотанням прокуратури суд відсторонив Гончарука від виконання обов’язків. Апеляційний суд повернув патрульного на роботу.

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 червня працівники патрульної поліції Івано-Франківська за порушення ПДР зупинили “Skoda Octavia”. Водій не мав ні посвідчення водія, ні “страхівки”, відмовився пройти освідчення на алкоголь. За свідченням патрульних, автомобілем керував колишній міліціонер, полковник Михайло Ільницький. Івано-Франківський міський суд визнав його винним за статтями 130 і 185 КУпАП – “водіння у нетверезому стані” та “злісна непокора поліції”. Ільницький оскаржив рішення міського суду в апеляційному, який скасував постанову першої інстанції.

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