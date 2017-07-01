Микола Бежук – громадянин і патріот

Четвертий рік точиться неоголошена війна в Україні. Четвертий рік триває російська агресія на Донбасі. Кращі сини та доньки стоять на захисті нашої Батьківщини і своєю щоденною ратною працею не дають розколоти нашу країну на шматки.

У цей не простий для України час, згідно з наказом міністра оборони, триває призов на військову службу офіцерів запасу. В першу чергу Збройним силам України потрібні ті спеціалісти, які здобули вищу освіту та отримали офіцерське звання на військовій кафедрі при ВНЗ.

Хто ці спеціалісти? Більшість з них – ще молоді хлопці. Сьогодні їм вкрай необхідно пройти перепідготовку у військових вишах та на полігонах.

Для чого це потрібно? Насамперед для того, щоб перейняти військову майстерність і бойовий досвід у тих командирів, які вже побували на передовій у зоні АТО або пройшли підготовку у військових спецтаборах. Серед них – не лише кадрові військові, але й вчорашні люди мирних професій…

Моя розповідь про одного з таких офіцерів запасу, вчорашнього сільського вчителя з предмету “захист Вітчизни” Миколу Бежука. Коли над незалежністю нашої держави нависла небезпека і підлий московський ворог напав на Донбас, Микола Михайлович став до лав тих тисяч простих українських патріотів, які взяли до рук зброю і стали на захист своєї країни. Вже не на словах – у шкільному класі – а власним прикладом показав молоді, як має чинити громадянин і чоловік.

Микола Бежук працював вчителем у школах Верховинського району та в рідному селі Спас, де громада згодом обрала його сільським головою. Після завершення каденції Микола Васильович пішов працювати у сільське господарство, а 15 лютого 2015 року, не дивлячись на свій вік, пішов до війська у званні капітана запасу.

Пройшовши перепідготовку у Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, був направлений у військову частину в с. Чонгар командиром взводу. Пройшов військовими дорогами Херсонської та Харківської областей, бойовими стежками Луганської та Донецької областей. За два роки був неодноразово нагороджений медалями та відзнаками Збройних сил України.

Нещодавно, по досягненню граничного для служби віку, Миколу Бежука було звільнено зі служби. Микола Михайлович закінчив службу у званні майора на посаді старшого оперативного чергового відділення бойового управління 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка базується у м. Коломия.

Сьогодні захисник України повернувся до рідного села Спас, де його з нетерпіння чекали дружина Ганна Василівна та 93-річна мати Ганна Михайлівна.

Від імені командира десятої бригади та усього особового складу цієї частини дозвольте подякувати їм за такого сина і чоловіка – громадянина і патріота, гідного бути взірцем для молоді захисника Вітчизни.

Михайло КУЧЕРАК, прес-служба 10 ОГШБ