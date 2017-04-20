Михайло Гаврилюк пропонує встановити на території військового госпіталю у Коломиї скульптуру козака

Сьогодні народний депутат України Михайло Гаврилюк відвідав Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни, що у Коломиї.

Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці у соцмережі, пише Дзеркало Коломиї.

“Надзвичайно приємно вражений результатами реконструкції, яка здійснювалась спільними зусиллями меценатів та держави.

Радію, коли бачу людей, які дійсно люблять свою справу і з дня у день живуть нею. Таких зустрів сьогодні тут:)” – написав Гаврилюк.

Депутат запропонував встановити на території госпіталю ветеранів АТО скульптуру козака.

“У адміністрації госпіталю – цілий арсенал ідей! Одну з них, проект “Символ бійця – захисника України”, запропонували втілити спільно – встановити скульптуру у вигляді козака на території закладу. Цей проект у майбутньому стане символом Івано-Франківського госпіталю”, – додав він.

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