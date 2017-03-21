“Ми будемо ставитися до нетверезих водіїв, як до потенційних вбивць на дорозі”, — прикарпатський поліцейський

Сьогодні, 21 березня, в ході оперативної наради у міського голови, заступник начальника патрульної поліції Івано-Франківська Олег Сердюк повідомив, що кількість нетверезих водіїв на вулицях міста знову збільшилась.
За його словами, за минулий тиждень було зафіксовано 19 випадків водіння автомобіля у нетверезому стані, з них один — повторний, пише сайт 0342.
“Ми вже не знаємо, як достукатися до свідомості водіїв і пояснити, що такі дії неприпустимі… Ми будемо ставитися до нетверезих водіїв, як до потенційних вбивць на дорозі”, — попередив Сердюк.
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