Мешканцям Верховинщини купили корів замість тих, що поїв ведмідь. ВІДЕО

“Для того, щоб пом’якшити гнів селян на хижака, Українське товариство охорони птахів яке виконує проект “Збереження карпатських пралісів” разом з працівниками НПП “Верховинських”, прийняли рішення відшкодувати втрати людям. Днями потерпілим сім’ям керівники проекту та представники Парку, за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства (Німеччина) придбали та передали корів жителям Перкалаби, які висловили вдячність керівникам проекту “Збереження карпатських пралісів”, – йдеться у повідомленні.