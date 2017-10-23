Мешканцям Верховинщини купили корів замість тих, що поїв ведмідь. ВІДЕО

Як повідомляли, на Верховинщині трапилося кілька випадків нападу бурого ведмедя на людські обійстя.
Тварина роздерла двох корів. Але минулого тижня селянам компенсували збитки, повідомляє прес-служба НПП “Верховинський”.
“Для того, щоб пом’якшити гнів селян на хижака, Українське товариство охорони птахів яке виконує проект “Збереження карпатських пралісів” разом з працівниками НПП “Верховинських”, прийняли рішення відшкодувати втрати людям. Днями потерпілим сім’ям керівники проекту та представники Парку, за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства (Німеччина) придбали та передали корів жителям Перкалаби, які висловили вдячність керівникам проекту “Збереження карпатських пралісів”, – йдеться у повідомленні.
Ведмедя-агресора зафіксували за допомогою фотопасток лісівники. Клишоногий не заснув, адже вочевидь, не набрав потрібного запасу жиру. Тому, зголоднілий, і кидався на худобу, передає ТСН.