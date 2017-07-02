Мешканців Коломиї запрошують на єпархіальну прощу до Гошева

15 липня відбудеться єпархіальна проща на Ясну Гору в Гошів.

Про це повідомляє прес-служба Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ, пише Дзеркало Коломиї.

Проща – не тільки перебування у святому місці. Вона також передбачає дорогу до мети паломництва. Однак важку дорогу із роздумуванням про своє життя можна перетворити у радісну подорож, яку можна здійснити в оточенні молодих людей.

Молодіжна піша хода (вихід о 8:00):

10. 07 – Яблуниця. Храм Успіння Пресвятої Богородиці

11. 07 – Коломия. Катедральний собор Преображення Господнього

11. 07 – Яремче. Храм Івана Хрестителя

12. 07 – Надвірна. Прокатедральний собор Благовіщення Пресвятої Діви Марії.

З собою мати: зручний одяг та взуття, дощовик, головний убір від сонця, кошти на повернення додому, спальний мішок.

Тел: 0973131477; 0505623093; 0977567453;