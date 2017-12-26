Мешканці Прикарпаття обговорюють у соцмережах дивний феномен у небі. ФОТО

26 грудня, близько 05:30, люди у різних містах Івано-Франківської області помітили незвичайне світло у небі.

Світлини цієї чудасії прикарпатці оприлюднили у Facebook, пише Галка.

Так, франківець Михайло Сеньків пише:

“О 5:25 таке в небі бачив над тролейбусним депо. Певно, якесь сміття космічне залітає у верхні шари атмосфери. Є ще версія – що це космічні дрони стежать за оновленням тролейбусів)) P.S. Фото ледве знайшов у неті, щоб вигляд максимально був наближеним до того, що побачив. Слід швидко розчинявся у нічному небі”.

Приблизно у той самий час, калушанин Ilya Titko помітив феномен над своїм містом:

“Сьогодні орієнтовно в 5.30 ранку в небі над Калушем цікавий феномен. Напрям – північний схід. Фото сильно розмите, бо робилось поспіхом. Зліва внизу – ощадбанк на проспекті. У відміченому колі невеличка туманність трикутної форми , у нижній вершині якої яскравий циліндр-світлячок. Через дві-три хвилини світлячок зник а туманність не розвіялась як хмарка, а збільшувалась , зберігаючи трикутну форму. Зазначу, що небо цього ранку чисте і зоряне, без жожних хмар. Що це ? Метеорит?”

У коментарях до світлин почалося активне обговорення.

“Я таке бачив сьогодні в Городенці”, – пише .

“Санта Клаус. Оленів трохи погано видно”, – жартує .

“Я чула в новинах, що на Різдво навколо планети запустять “віртуального” Санту”, – поділилася .

“Може Маск тихцем ще одну ракету запустив?”, – жартівливо припустив .

Попри безліч припущень, користувачі так і не дійшли до якогось одного висновку, тому походження цього феномену лишається загадкою.