Мешканці Франківщини найрідше викликають швидку допомогу – опитування

27% мешканців Івано-Франківської та інших областей заходу України в минулому році викликали бригаду швидкої медичної допомоги, більшість з них залишились задоволеними.

Про це свідчать результати опитування соціологічного центру “Рейтинг“, пише Галка.

Згідно даних опитування, мешканці Івано-Франківської та інших областей західної України викликають команду швидкої допомоги рідше, ніж в інших областях. На першому місці області у центрі країни – 36% опитаних у цьому регіоні викликали”швидку”. На другому місці за кількістю викликів екстреної бригади медиків – жителі південних регіонів України (33%). За ними слідують мешканці східних регіонів (29%).

Найчастіше за допомогою в “швидку” звертаються жителі міст (34%), з числа сільських жителів бригаду медиків викликали 28% опитаних. Телефон 103 найчастіше набирають люди старше 51 року (35%), рідше люди у віці 36-50 років (31%) і 18-35 років (29%).

При цьому 75% тих, хто викликав карету “швидкої” у Івано-Франківській області, сказали, що залишилися задоволені рівнем професіоналізму і якістю наданих послуг. На сході України якістю роботи лікарів “швидкої” задоволений 71% опитаних, у центрі – 66% і 79% на півдні.

Разом з тим, 43% опитаних в цілому по Україні сказали, що за два останні роки якість державних медичних послуг погіршилась. 38% вважають, що їх якість не змінилась, а 11% побачили їх покращення.

Соціологічна група “Рейтинг” проводила опитування 23 листопада – 4 грудня 2017. Методом особистого інтерв’ю було опитано 1200 респондентів. Похибка репрезентативності не перевищує 2,8%.