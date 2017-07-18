Мешканець Прикарпаття за рік з’їдає понад 5 кілограм риби

За даними державного статистичного спостереження, добуванням водних біоресурсів в Івано-Франківській області у 2016р. займалися 22 підприємства, з них 6 – спеціалізовані рибогосподарські.

Загальний обсяг виловленої риби підприємствами та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за минулий рік склав – 561 т (у 2015р. – 610 т), з яких 79,6% або 446 т – це короп, 10,2% (57 т) – товстолобик, 5,3% (30 т) – форель, 4,9% (28 т) – інші види риби.

Одним жителем області за рік в середньому споживається 5,3 кг риби та рибних продуктів(в середньому по державі – 8,6 кг).

Довідково: день рибалки заснований 22 червня 1965р. та відзначається в Україні щорічно у другу неділю липня.