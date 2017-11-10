Мешканець Косівщини проїхав 200 кілометрів, щоб врятувати лелеку

А коли зрозумів, що зі скаліченим лелекою сам ради не дасть — проїхав понад 200 км, щоб влаштувати пернатого до найкращого реабілітаційного центру.

Три роки тому Михайло Кузьмич Девда на тому ж місці, де цього разу знайшов покаліченого лелеку, знайшов двох загиблих дорослих бузьків.

Справа в тому, що у саду стоїть бетонний електричний стовп, а в селі є кілька лелечих гнізд. Наприкінці літа птахи активізуються – готуються вирушати у теплі краї. Під час “тренувань” сідають на електроопори і торкаються дротів крилами чи кінцівками. Напруга висока – шансів вижити у пернатих мало. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Аліса Мудрицька.

Ураження електрострумом є основною причиною травмування і загибелі птахів. Про це знають екологи та енергетики. У ПАТ “Прикарпаттяобленерго” з 2011 року діє довгострокова програма “Лелека”, у рамках якої, зокрема, виготовляють і встановлюють металеві платформи для лелечих домівок. Це зводить до мінімуму ризик травмування птахів на місці гніздування. А от зробити безпечними для них усі електроопори – наразі неможливо.

У Європі цю проблему та багато інших вирішує прокладання електричних кабелів під землею. На стовпах встановлюють протиптахові ковпаки. В Україні такі заходи лише починають проводити, вони більше схожі на пілотні проекти, а не на програму державного масштабу. Тому схожа сумна історія може трапитися знову.

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