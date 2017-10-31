Мешканець Коломийщини зберігав наркотики для “лікування судинно-серцевого захворювання”

В ході раніше розпочатого кримінального провадження працівники Коломийського відділу поліції під час проведення обшуку в господарстві підозрюваного у вчиненні крадіжки, виявили та вилучили наркотики.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Зокрема, у 40-річного місцевого мешканця правоохоронці виявили та вилучили двадцять дві рослини коноплі, “марихуану” та пристрій для викурювання наркотичних засобів.

Наркотики, як розповів чоловік, він зберігав для власного споживання без мети збуту крім того вказав, що в інтернеті прочитав, що вони допомагають від судинно-серцевого захворювання.

За цим фактом щодо підозрюваного розпочато ще одне кримінальне провадження. Проводиться слідство.

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