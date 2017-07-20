“Мер Івано-Франківська хоче призначити головним лікарем пологового свого кума”, – теперішній керівник будинку

Головний лікар міського перинатального центру Михайло Прудніков прокоментував заяви міського голови Руслана Марцінківа про незадовільну роботу керівництва закладу.

Головлікар міського перинатального центру Михайло Прудніков вважає, що критичне ставлення міського голови до роботи перинатального центру має просте пояснення: Руслан Марцінків хоче призначити на посаду керівника свого кума, нинішнього заступника головного лікаря, колишнього депутата міськради від “Свободи” Сергія Стефанка.

Про це він розповів в інтерв’ю сайту Місто, цитує “Курс“.

За словами Пруднікова, рішення сесії Івано-Франківської міської ради “Про припинення діяльності Івано-Франківського міського клінічного пологового будинку шляхом його перетворення в комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківський міський клінічний перинатальний центр” стало несподіванкою і для нього самого, і для всього колективу пологового.

“Ні, нам про це нічого не повідомляли. Ні мене, ні колектив лікарів. Інша назва, по суті, не змінить стану речей для пацієнта. Єдине, під цим приводом зможуть змінити керівника, тобто мене. Мер давно хоче бачити на цій посаді свого кума (мова про теперішнього заступника Михайла Пруднікова Сергія Стефанка – прим. авт.), колишнього депутата від фракції “Свобода” в міській раді. Також є припущення, що розширять і повноваження нового керівника в плані кадрової і фінансової політики. Тобто, він зможе самостійно лобіювати кадрові зміни в лікарні, а також на свій розсуд змінювати певні статті витрат. До прикладу, зараз, якщо не вистачає коштів на придбання ліків, я не можу перенести їх з іншої статті. Для цього потрібен дозвіл міськвиконкому і фінвідділу міськради”, – розповів Прудніков.

Руслан Марцінків ще минулого року натякав Пруднікову, що бажає змінити його на посаді.

“Приблизна розмова була рік тому. Тоді також Марцінків апелював тим, що начебто на пологовий будинок є постійні скарги. Коли я просив конкретно назвати які, мер не міг. Я свою позицію озвучив рік тому: поки маю контракт – працюватиму. До речі, контракт у мене до серпня наступного року, а не до кінця цього, як учора заявляв міський голова, – каже Прудніков. – Оскільки мені ніяких скарг не надходить, можу лише припускати, що патронатній службі дано команду готувати і поширювати неправдиву інформацію про роботу пологового будинку в маси”.

Якщо таки доведеться звільнитися, Прудніков обіцяє не підбурювати колег на мітинги, оскільки не бачить шансів витримати протистояння з міською владою.

“Тут є чітка позиція: хочу свого кума, і буде лише так”, – каже Михайло Прудніков, який на посаді головного лікаря міського пологового будинку працює 25 років.