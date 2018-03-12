Медсестру з Галичини назвали легендарною в США. ФОТО

Олеся в Сполучених Штатах дала кілька інтерв’ю місцевій пресі.

Про це інформує Терен.

“Ось власне відбувся основний та головний захід, заради якого ми прилетіли в Чикаго! Все пройшло досить гарно, в теплій та душевній атмосфері. Ми згадували події 2013/2014 року, як починалася Революція Гідності та трагічні події 20-го лютого. Я і не думала, що зможу пригадати стільки дрібних деталей, які роками ховалися у моїй пам`яті!” – написала Олеся Жуковська.

Нагадаємо, що Олеся Жуковська фактично від самого початку Революції Гідності перебувала на Майдані, де чергувала та надавала допомогу пораненим. На той час вона навчалася у Кременецькому медичному училищі ім. Арсена Річинського. 20 лютого отримала важке поранення снайперською кулею, яка пройшла за міліметри від сонної артерії. Дивом вижила. Повідомлення Олесі, яке вона написала на сторінці в одній із соцмереж “Я помираю” облетіло весь Інтернет. На щастя, доля розпорядилася так, аби дівчина не лише залишилася живою, а й зайнявши активну громадянську позицію, доносила правду про Революцію аж за океан.