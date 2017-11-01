Медики розповіли, коли очікується епідемія грипу на Прикарпатті

Восени дощ, вітер і холод є найбільшими ворогами нашого здоров’я. Адже ослаблений несприятливою погодою організм легко підхоплює різні інфекції і віруси.

Як розповіла очільниця міського управління здоров’я Марія Бойко, останніх три тижні активно йде приріст захворюваності на Грип та ГРВІ, інформує Бліц-Інфо.

“Всередньому захворюваність збільшилась на 15-20%, але це нормально для цього періоду. Проте зараз школярі пішли на канікули, тож захворюваність буде нижчою”, – каже Бойко.

Як профілактику захворювання, медик радить дотримуватися правил особистої гігієни, не переохолоджуватись, вживати багато фруктів і овочів. Окрім того, щоб не захворіти необхідно обов’язково зробити щеплення.

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“Є всі прогнози Міністерства охорони здоров’я, що епідемія грипу розпочнеться наприкінці лстопада – на початку грудня. Вакцини уже поступають до аптек міста”, – запевняє Марія Бойко.

Вартість однієї дози вакцини обійдеться в межах 180-200 грн.

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