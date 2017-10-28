Медики розповіли, чому мобільний телефон не можна брати з собою у туалет

Визнаймо чесно: багато хто з нас скролить стрічку Facebook чи Instagram у туалеті.

З одного боку, це зручно. Але з іншого – це ефективний спосіб поширити потенційно серйозні мікроби, які можуть спричинити хвороби вас або ваших близьких, пишеУП.Життя з посиланням на Health.

Уролог Джеймін Брамбатт розповідає, що використання смартфону у туалеті – не надто розумний крок.

“Бактерії є всюди у ванній – на кнопці зливу води, дверних ручках і сидінні унітазу. Ви помиєте руки після туалету, але не помиєте мобільний телефон“, – додає лікар.

В середньому людина доторкається до свого девайсу щонайменше 2 600 разів на день.

Вчені з Університету Арізони дослідили, що на наших телефонах є у 10 разів більше бактерій, ніж на кришці унітазу.

Якщо ви користуєтесь девайсом, коли хворієте на респіраторні захворювання – грип чи застуду, наприклад – мікроби із дихальних шляхів збиратимуться на ньому.

Вірусні частинки, які спричиняють грип, можуть жити на поверхнях до 24 годин, кажуть у Центрі контролю захворювань.

Дослідження, опубліковане у журналі “Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials”, показало, що 95% мобільних телефонів працівників системи охорони здоров’я мали ознаки бактеріального забруднення.

Деякі з них могли потенційно спричинити інфекцію на кшталт стафілокока.

Старенькі, малюки, люди з імунодефіцитом, ті, які мають діабет, пройшли чи проходять курс хіміотерапії чи мають інше серйозне захворювання, більше за інших ризикують підхопити інфекцію.

За словами лікаря, якщо ви належите до цієї групи, вас слід ретельніше стежити за своєю гігієною.

Медики радять протирати мобільні пристрої антибактеріальними серветками і сухою чистою тканиною.