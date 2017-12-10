Майже третина українців страждає від психічних розладів, – МОЗ

Мінсоцполітики повідомляє, що Україна займає перше місце в Європі по захворюваності на психічні хвороби.

Інформацію підтверджує заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик, пише МедПросвіта.

“Це обумовлено відчуттям небезпеки, питаннями працевлаштування, питаннями військового конфлікту на сході країни. Від них страждають в основному літні люди, жителі сходу України, переселенці, а також військові, які служили в зоні АТО”, — розповідає заступник міністра.

При цьому, за попередніми оцінками Міністерства охорони здоров’я, 75 відсотків людей, які страждають психічними розладами, займаються самолікуванням і не звертаються до лікарів.

В першу чергу це зумовлено тим, що в нашій країні немає звички звертатись до психологів, психіатрів та інших спеціалістів. Все це пов’язано з тим, що в часи радянської влади після таких звернень ставили на облік.

“Українці намагаються вирішити проблему самостійно, вживаючи алкоголь, наркотики. Тому ми вважаємо, що ця проблема потребує вирішення на державному рівні”, — заявляє Роман Ілик.

Нагадаємо, що за планами МОЗ на наступний рік, до програми “Доступні ліки” планується додати лікарські засоби для лікування депресії та депресивного синдрому.

Нагадаємо, 2 млн українців щороку стають пацієнтами психіатричних лікарень.

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