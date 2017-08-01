Майже п’ята частина українців ризикує потрапити у трудове рабство

Від сучасного рабства з 1991 року постраждали близько 230 тисяч українців.

Таку статистику наводить дослідження, зроблене на замовлення Міжнародної організації з міграції (МОМ) – агентства ООН із питань міграції, про це пише УП.

60% постраждалих, становлять чоловіки, понад 65% мають принаймні технічну освіту, 70% походять із міст та містечок.

Наймолодша постраждала особа, яка отримала допомогу МОМ, була у віці трьох, а найстарша – 83-х років.

Із січня до червня поточного року від торгівлі людьми постраждали 639 осіб, що на 30% більше, ніж в аналогічний період 2016 року.

Понад 90% людей зазнали трудової експлуатації, понад 80% постраждали на території сусідніх держав, головним чином Російської Федерації та Польщі.

“Ще однією загрозливою тенденцією є те, що сьогодні кожен п’ятий українець готовий прийняти ризиковану пропозицію працевлаштування, що може закінчитися його експлуатацією”, – зазначає голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі.

Із метою підвищити обізнаність українців та запобігти сучасному рабству, МОМ запустила оновлений веб-сайт безкоштовної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів.

Він попереджає про загрози торгівлі людьми та допомагає більше дізнатись про безпечну міграцію.

Із 2000 року Представництво МОМ в Україні допомогло понад 13 400 постраждалим від торгівлі людьми повернутися до життя, вільного від експлуатації.

Допомога МОМ залежно від індивідуальних потреб включає юридичні консультації та представництво у суді, медичну та психологічну допомогу, забезпечення притулку, професійну підготовку та надання невеликих грантів для підтримки тих постраждалих від торгівлі людьми, які прагнуть започаткувати власний бізнес.

Читайте також: Сезонна робота: як і скільки можна заробити за кордоном влітку