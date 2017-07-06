Майже 31 мільйон гривень виділили на ремонт прикарпатських доріг

Про це на колегії облдержадміністрації повідомив очільник області Олег Гончарук.

За його словами, ці кошти з обласного бюджету планують витрати на ремонт прикарпатських доріг вже в цьому півріччі, передає “МІСТО“.

“Першочергово ремонтуватимуть найпроблемніші ділянки. 31 мільйон — це дуже серйозний крок для відновлення обласних доріг”, — додав Олег Гончарук.

Окрім цього, під час колегії стало відомо що цього року планують закупити 12 автобусів для трасферу школярів до навчальних закладів.

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