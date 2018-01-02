Майже 3 млн грн штрафів сплатять підприємці Прикарпаття за порушення при торгівлі алкоголем

Як повідомили в головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, з початку року проведено 382 перевірки суб’єктів господарювання Івано-Франківщини, які здійснюють роздрібний продаж алкоголю та тютюну.

За їх результатами порушення вимог Закону України встановлено у 301 випадку, повідомляє прес-служба ОДА.

Найчастіше підприємці здійснювали торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, та торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін.

Також встановлені факти продажу підакцизних товарів без відповідної ліцензії, зберігання (реалізації) алкогольних напоїв та тютюнових виробів немаркованих марками акцизного податку, продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці у відділі магазину, який немає статусу суб’єкта господарювання громадського харчування та реалізації алкогольних і тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.

За результатами перевірок платникам нараховано фінансових санкцій на суму 2980,3 тис. грн та анульовано 15 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами.

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