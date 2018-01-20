Майже 10 млн грн спрямують у Коломиї на реконструкцію і капремонт дошкільних закладів. ПЕРЕЛІК

Майже 10 млн грн спрямують у Коломиї на реконструкцію і капремонт дошкільних...

У бюджеті розвитку на 2018 рік депутати передбачили майже 6 мільйонів на реконструкцію дошкільних навчальних закладів і ще майже 3,7 млн. грн на капітальні ремонти.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Реконструкція шляхом термомодернізації приміщення ДНЗ №3 по вул. Гната Ковцуняка, 1в в м. Коломиї – 1490000

Реконструкція шляхом термомодернізації приміщення ДНЗ №5 по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї – 1490000

Реконструкція шляхом термомодернізації приміщення НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї – 1490000

Реконструкція шляхом термомодернізації приміщення ДНЗ №21 по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї – 1490000

Також на потреби дошкільної освіти депутати передбачили 3 691 731 грн на наступний рік:

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 2 по вул. Сніжна, 11 – 1 435 129

Капітальний ремонт дахової покрівлі ДНЗ №5 по вул. Карпатській, 40б – 635 000

Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 5 по вул. Карпатській, 40б – 80 000

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) ДНЗ № 5 по вул. Карпатській, 40б – 60 000

Капітальний ремонт водозливної системи даху та бетонної відмостки ДНЗ № 7 по вул. Д. Яворницького, 9 – 108 602

Капітальний ремонт (заміна підлоги) ДНЗ № 9 по вул. Гординського, 5 – 60 000

Капітальний ремонт майданчика на території ДНЗ №11 по вул. М. Лисенка, 18а – 80 000

Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №14 по вул. М. Лисенка, 9 – 120 000

Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ № 16 по пр. М. Грушевського, 78 – 200 000

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) ДНЗ № 16 по пр. Грушевського, 78 – 60 000

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) ДНЗ № 17 по вул. Василя Стефаника, 11 – 120 000

Капітальний ремонт системи дощового водовідведення та відмостки ДНЗ № 19 по вул. А. Чайковського, 20 – 70 000

Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення НВК № 20 по вул. О. Маковея,16 – 47 000

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) НВК № 20 по вул .О. Маковея, 16 – 60 000

Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) ДНЗ № 21 по вул. Леонтовича, 12 – 60 000

Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 21 по вул. М. Леонтовича, 12 – 282 000

Капітальний ремонт внутрішньої системи електричних мереж ДНЗ №21 по вул. М. Леонтовича, 12 – 58 000

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