Мати загиблого бійця з Прикарпаття виграла суд у Росії

Івано-Франківський суд постановив стягнути з Російської Федерації 60 тисяч євро на користь жінки.

Матір військового Ярослава Костишина, який загинув під час війни на Донбасі, виграла суд проти Росії. Відповідне рішення про стягнення з держави-агресора суми еквівалентної 60 тисячам євро на користь Марії Костишиної 7 лютого прийняв Івано-Франківський міський суд, повідомляє КУРС.

Як розповіла ТСН.ua Марія, це вже був другий виграний їхньою родиною суд. Минулого року до суду на Росію подала дружина загиблого Світлана, яка з двома дочками проживає у селищі міського типу Ярмолинці на Хмельниччині.

Ярмолинецький райсуд прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації на користь вдови Костишина і його неповнолітніх дочок суми морального і матеріального збитку еквівалентної 189 тисячам євро.

Тоді російська сторона не подала апеляції. Якщо протягом десяти днів не буде оскаржено і рішення Івано-Франківського суду, воно набуде чинності і родина отримає законні підставі вимагати виконання рішення суду.

Єдине питання: хто змусить Росію заплатити?

Один з подальших варіантів дій, каже Марія Костишина, – це звернення до Європейського суду з прав людини. Проте, нарікає жінка, для цього необхідно мати позитивні рішення не одного суду і не щодо однієї родини.

Інший шлях є більш складним. Після того, як рішення набуло чинності, його передають Державній виконавчій службі, яка може арештувати рахунки або майно російських компаній на території України, продати його, а з виручених коштів виплатити компенсацію.

Проте Марія не надто сподівається на ефективність цього шляху, зазначаючи, що виконавча служба відкладає справу у довгий ящик. Тим не менш жінка не втрачає надію, що хоч за рік, хоч за два, але Росія заплатить за свої злочини.

Адвокат Андрій Турій зауважив, що можливий й інший варіант.

“По цьому рішенню суду позивач зможе стягнути грошові кошти не тільки на території України, а й навіть за кордоном у разі наявності договору про правову допомогу між Україною та державою, в якій знаходиться майно боржника – РФ. Є добре відома аналогія зі справою ЮКОСа. У цій справі Франція та деякі інші держави заарештували майно та рахунки РФ, що знаходились на їхній території“, – зауважив адвокат.

Порядок дій, необхідних для виконання рішення українського суду, міститься у відповідних договорах про правову допомогу, додав Турій.

Загиблий майор Ярослав Костишин народився в Івано-Франківську, був кадровим військовим, офіцером, служив в армії з 1998 року. За словами матері, Ярослав відправився на фронт за наказом керівництва. Він був великим патріотом і змалку дуже любив Україну.

На Сході Ярослав виконував бойові завдання, був командиром посту на позиціях біля Донецького аеропорту. Загинув 27 жовтня 2014 року під час виконання обов’язків військової служби в Авдіївці.

Після смерті Ярослава його дружина вступила до лав ЗСУ за контрактом. Наразі вона служить у військовій частині в Ярмолинцях.

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