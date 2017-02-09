Матеєвецьку сільраду поки що перейменовувати не будуть | Новини Прикарпаття

Матеєвецьку сільраду поки що перейменовувати не будуть

Вчора, 8 лютого, на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування розглянули питання про зміну назви Матеєвецької сільської ради Коломийського району на Матеївецьку сільську раду.

За словами голови комісії Василя Мельничука, є лист за підписом колишнього сільського голови у зв’язку з тим, що в електронному довіднику “Україна. Сільська рада” значиться “Матеєвецька”, а в установчих документах “Матеївецька”, пише Фіртка.

Відтак, у листі просять звернутися до ВР, щоб внести зміни у електронний довідник.

Як пояснив Руслан Панасюк, є неодноразовий збіг у назві і з тим, як вона записана у Верховній Раді, мовляв, з цим неодноразово стикалися.

“Всю процедуру об’єднання вона пройшла як “Матеївецька”, тому прохання лише в тому щоб внести правку в електронному довіднику”, – зазначив Панасюк.

Втім, депутат Василь Скрипничук зауважив, що не голосуватиме за це питання, мовляв, такої сільської ради уже нема.

Відтак на комісії проголосували за відкладення питання.

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