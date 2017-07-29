Манявський водоспад, що на Франківщині, є найвищим у Карпатах. ВІДЕО

Розташований на Франківщині Манявський водоспад – найвищий у Карпатах.

Знімальна група “Україна вражає” побувала у Маняві на Прикарпатті біля відомого водоспаду.

Вода падає з висоти у майже 20 м. Дорога від села не близька – 10 км. Але журналісти радять йти пішки – краєвиди гірського серпантину захоплюючі, а останні 200 метрів до водоспаду йтимете небаченої краси гірським каньйоном.

Детальніше дивіться у сюжеті.



Нагадаємо, торік, згідно з Указом Президента України, Манявський водоспад став гідрологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення.

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