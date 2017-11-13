Маленькому хлопчику з Прикарпаття потрібна допомога, щоб повернути слух

Маленькому Іванкові Ключівському з Делятина, Надвірнянського району, потрібна допомога. Хлопчику 3,5 роки. У нього двобічна сенсоневральна хронічна глухота.

Іванкові, щоб повернути слух, потрібно зробити операцію – кохлеарну імплантацію. Вартість лікування – 26 тисяч євро, пише Галицький кореспондент.

Рідні хлопчика збирають кошти уже близько року, залишилось зібрати ще меншу половину вартості операції. Батьки сподіваються, що незабаром Іванко зможе повноцінно розвиватись та просять небайдужих допомогти хлопчику вилікуватись.

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ПриватБанк: 5167 9872 0621 3015 Ключівська Тетяна (мама хлопчика)

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