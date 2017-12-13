Макс Кідрук репрезентував у Коломиї новий роман. ВІДЕО

Письменник Макс Кідрук презентував у Коломиї новий роман “Не озирайся і мовчи”.

Коломия ввійшла у сотню міст, які відвідає автор у рамках свого туру на підтримку книги в Україні.

“Не озирайся і мовчи” — це позажанрова історія з елементами трилера та соціальної драми.

Окрім містичної складової, автор піднімає проблеми спілкування і взаєморозуміння батьків та дітей, цькування у школі та бажання втечі від реальності.

Далі в сюжеті НТК.

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