Людину, яка намагалась вчинити самогубство, можна визначити за аналізом крові, – науковці

Простий аналіз крові може показати, чи людина намагалась накласти на себе руки. Такі висновки зробили науковці з Бінгемтонского університету в Нью-Йорку.

Відповідне дослідження опублікували у Suicide and Life Threatening Behaviour, пише УП.Життя з посиланням на Naked Science.

Науковці вивчили психологічні і медичні дані 73 матерів, включно з особистим життям, звичками і соціально-економічним статусом.

34 учасниці з першої групи в минулому намагалися накласти на себе руки, інші 39 учасниць – ніколи.

Крім додаткових психологічних тестів, у них зробили забір крові, щоб встановити зміст нейротрофічного фактору мозку (Brain-Derived Neurotrophic Factor).

Це білок, потрібен для виживання і розвитку нейронів як центральної, так і периферійної нервової системи.

Він відіграє велику роль у регулюванні нейропластичності – здатності мозку змінювати себе впродовж життя. Коли нейропластичність порушується, мозку важче адаптуватись до змін.

Раніше вчені неодноразово доводили зв’язок між порушеннями білком BDNF і суїцидальними проявами.

Нові результати показали, що у плазмі крові людей, які коли-небудь намагались вкоротити собі віку, рівень BDNF нижчий, ніж в інший.

І це незважаючи на те, що з часу такої спроби в учасниць пройшло близько 13 років.

Зниження рівня цього білка не супроводжувалося змінами кількості інших білкових факторів в крові, що могло свідчити про поточний стресовий стан.

Це робить BDNF потенційно важливим маркером для оцінки особистої історії.

Але перед тим, як увести оцінку цього білка у медпрактику, треба ще краще вивчити цей зв’язок.