До людей з тиском і дітей з температурою “швидка” їхати не буде, – МОЗ

До людей з тиском і дітей з температурою “швидка” їхати не буде,...

Діти з високою температурою, люди з високим тиском та станами, що не загрожують життю саме зараз не залишаться без допомоги. До них приїде або проконсультує лікар, проте не екстреної, а невідкладної допомоги.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я, пише Дзеркало Коломиї.

“Світовий досвід говорить – кожна хвилина затримки екстреної медичної допомоги зменшує шанси вижити на 5%. Коли медики екстренки виїздять на прохання пацієнтів, яким би допомогла консультація сімейного лікаря, вони ризикують запізнитися допомогти людині, для котрої кожна хвилина – це питання життя або смерті”, – йдеться в повідомленні.

Реформа екстреної допомоги не відбудеться в один день. На зміни підуть роки спільної роботи Міністерства охорони здоров’я, Уряду, місцевої влади, медичної спільноти та громадян. До того часу екстрена допомога працюватиме так, як працює зараз.

Щоби гарантувати можливість надати допомогу всім, нам потрібно розвивати систему невідкладної допомоги на первинній ланці. Тоді працівники екстреної медичної служби зможуть ефективніше розділяти виклики на такі, що потребують приїзду бригади екстреної допомоги разом із госпіталізацією пацієнта і такі, де достатньо приїзду лікаря невідкладної допомоги, яку здійснює лікар первинної ланки (сімейний лікар, терапевт або педіатр) або ж його консультації телефоном.

“Хочу, щоби це почули всі, в кого реформа екстреної медицини викликає занепокоєння, – ніхто не забере в людей допомоги, не запропонувавши альтернативу. Ефективний розподіл функцій між екстреною та невідкладною допомогою навпаки зробить лікування доступнішим та швидшим. Це збереже більше життів”, – сказала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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