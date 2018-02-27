Любомир Кукіль представив свою фотовиставку в Коломиї. ФОТО

В проекті “Погляд” автор показав фото зіниць та портрети їх власників. Роботи митець презентував 21 лютого у центрі «Світовид».

Репортер розповідає, що за свої 24 роки хлопець встиг спробувати себе у графічному дизайні та це не принесло йому морального задоволення. Любомир переконаний, якщо й піти шляхом Ілона Маска – ним ти все одно не станеш. У кожного свій шлях, тому, він старається виходити за межі звичного. У Любомира оточуючі проходять фільтр крізь погляд, це чітко зчитується у світлинах, що були представлені.

“Я довго виношував цей задум, подолав багато технічних нюансів. В основі ідеї лежить людський погляд. Я використав техніку освітлення людини за допомогою проектора її же оком, – розповідає Любомир. – Це була трьохетапна зйомка: зіниця людини, її фото на фоні своєї зіниці та портрет із заплющеними очима. До світлини додав фразу, життєве гасло людини на фото”.

Ідея фотовиставки «Погляд» народилася спонтанно, в розмові, а вже згодом все переросло в проект. Про свою ідею фотограф розповів найближчим друзям, з’явилося багато охочих взяти участь. Спочатку їх було близько сорока, зараз на світлинах зображено всього одинадцять. Залишилися найвитриваліші, жартує хлопець.

Під час дебютної виставки Любомир представив ще й свій перший музичний альбом, хлопець пише електронну музику. Все це створило мікс, де переплелися на перший погляд непоєднювальні речі: виставка у стилі молодіжної американської вечірки з електронною музикою та глибина людської душі крізь погляд на світлинах.

Любомир зізнається, відчуває внутрішнє щастя від того, що робить. Зараз розпочав роботу над наступним проектом. Таємниці не відкриває, каже тільки – це будуть особливі портрети громадських активістів Коломиї.

Нагадуємо, що в Коломиї цілодобово працюють прихистки від сильного морозу.