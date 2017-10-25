Ляшко виграв півмільйона гривень у лотерею

Лідер “Радикальної партії”, нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані в Єдиному державному реєстрі декларацій, пише Українська правда.

У змінах до декларації Ляшко зазначив, що тричі виграв у лотерею – 283 560 гривень, 134 000 гривень та 153 485 гривень.

Загальна сума виграшу становить 571,045 гривень.

“Українська правда” звернулась до нардепа за коментарем відносно виграшу в лотереї. Відповідь буде опублікована одразу, як тільки надійдуть відповідні коментарі.