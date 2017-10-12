Луценко на Прикарпатті назвав роботу прокуратури незадовільною щодо незаконних вирубок лісу

У середу, 11 жовтня, в прокуратурі Івано-Франківської області відбулася нарада під головуванням Генерального прокурора Юрія Луценка.

Участь у заході взяли прокурори Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Рівненської, Тернопільської областей та виконувач обов’язків прокурора Волинської області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Зокрема, проаналізовано криміногенну ситуацію в областях та звернуто увагу на ріст таких злочинів, як автоугони, квартирні крадіжки, грабежі, а в окремих областях – умисні вбивства.

Особливу увагу Юрій Луценко звернув на проблему незаконної вирубки лісів та експорту деревини, вказавши на необхідність посилення роботи органів прокуратури для подолання цього явища, а в окремих областях діяльність прокуратури у цій сфері визнав незадовільною.

Також порушувалися питання охорони надр та незаконного видобутку корисних копалин, зловживань у земельній сфері.

Як пріоритет Генеральний прокурор визначив для прокурорів областей боротьбу з корупцією, кінцевим результатом якої мають бути конкретні судові вироки.

Крім того, Юрій Луценко вказав прокурорам на недопрацювання при здійсненні представництва інтересів держави у судах щодо повернення коштів до бюджету.

Також була заслухана інформація щодо ходу розслідування резонансних кримінальних проваджень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, “чорного” імпорту, економічного шахрайства та інших актуальних справ.

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