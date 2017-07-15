Літо на Закарпатті: понад 100 ідей для відпочинку

Що варто відвідати, відпочиваючи у сусідньому Закарпатті?

Сайт “Турінформ Закарпаття” пропонує 105 ідей для корисного та яскравого відпочинку.

Проїхати на велосипеді по стежкам Ужанського національного парку Зустріти схід сонця на одній з вершин гір Відвідати один з фестивалів Закарпаття Покататись на конях в Карпатах Провести день без інтернету та новин Знайти усі міні-скульптури в місті Ужгород Пройти пішки за межами свого міста не менше 100 км тур маршрутів Відвідати найдовший в Україні ZIP-line – 800 метрів польоту у “Воєводино” Проїхатись на Боржавській вузькоколійці Відвідати школу вівчарства у Колочаві Відвідати ферму мангалиць, волохатих свиней у селі Ботар

12. Послухати виступ хору Кантус

13. Приєднатись до недільної відкритої екскурсії в Ужгороді

14. Прийняти участь в майстер класі з боїв рицарів у замку Сент Міклош

15. Продегустувати продукцію бджільництва у залі “Медовий дім”, м. Мукачево

16. Відвідати гру з регбі у місті Перечин

17. Навчитись говорити по закарпатські

18. Сфотографувати одну з найстаріших церков Закарпаття у селі Кострино

19. Проїхати на велосипеді за межами міста не менше 200 км тур маршрутів

20. Самостійно розробити та провести мінімум одну екскурсію для своїх друзів

21. Спробувати блюдо, яке викликає страх

22. Сходити на служби в храми різних конфесій

23. Прочитати книгу на березі водойми

24. Вивчити та заспівати з вуличними музикантами одну закарпатську пісню

25. Запустити повітряного змія на схилах гори Пікуй

26. Взяти пару уроків з силових видів спорту, від чемпіонів, клуб “ІППОН” Ужгород

27. Про дегустувати лекварів, дегустаційний зал села Ботар

28. Спробувати свої сили у майстер класі з живопису та написати власну картину

29. Прийняти участь в одному з Night Ride в Ужгороді

30. Піти на рибалку, та зловити рибу для холасле

31. Здійснити сплав по Тисі

32. Навчитись танцювати чардаш

33. Здійснити похід на Карстовий міст

34. Навчитись кататись на велосипеді

35. Випити пива місцевого виробництва

36. Зустріти схід сонця на Верецькому перевалі

37. Написати 10 листівок з зображенням Закарпаття своїм друзям у різних містах

38. Провести літній вечір на одній з терас у місті Ужгород

39. Пограти з друзями у пляжний волейбол

40. Відвідати букові праліси в національних парках, що під захистом ЮНЕСКО

41. Відвідати еко ферму та дегустаційний зал в селі Ботар та спробувати 50 смаків продуктів

42. Здійснити пішохідний перехід по полонині Боржава

43. Скуштувати 7 видів закарпатського сиру

44. Відвідати найвисокогірну будівлю – обсерваторію “Білий слон” на горі Піп Іван

45. Пройти усіх 2000-х тисячники Карпат

46. Пограти в петанк

47. Разом з родиною вигадати нову сімейну традицію

48. Вивчити 20 фраз новою іноземною мовою

49. Кинути монетку у найглибшу криницю Закарпаття в замку Паланок

50. Провести всю ніч на природі, в поході перед вогнем

51. Відвідайте 300 літню кузню Гамора у селі Лисичево

52. Навчитись грати на трембіті

53. Погодувати з рук буйволів

54. Спостерігати за нічними зорями у місці де нема міського світла

55. Навчитись робити справжній банош у селі Костилівка

56. Зібрати пропозиції для відпочинку в Закарпатті для своїх друзів

57. Прийняти душ під водоспадом

58. Освідчитись в коханні у весільній альтанці ресторану Кілікія

59. Відвідати витік річки Уж

60. Вийти на середину моста та пускати мильні бульки

61. Прочитати декілька книг про історію та традиції Закарпаття

62. Розпочати ранкове загартовування

63. Відвідати музей, де ви ніколи не були. Перелік музеї Закарпаття

64. Переглянути кіно під відкритим небом у Кінозалі ім. Стенлі Кубріка

65. Навчитись робити вінок з польових квітів

66. Послухати гру органу, в одному з храмів Закарпаття

67. Сходити у ліс за грибами

68. Скуштувати страви різних національностей: корчма “Деца у Нотаря”, Ужгород

69. Зустріти Івана Купала у лісі та стрибнути через вогнище

70. Відвідати унікальний етнографічний музей у селі Новоселиця

71. Організуйте пікнік для своїх друзів

72. Почути ранковий спів птахів у лісі, парку на природі

73. Випити каву та подивитись виставку картин в Арткафе “VOTO”, м. Ужгород

74. Відвідати місце падіння найбільшого у Європі метеориту у селі Княгиня

75. Провести ніч з вівчарями на полонині

76. Піти на концерт Закарпатського народного хору

77. Підтримати місцевого виробника та купити регіональний продукт

78. Організувати своїй другій половинці романтичний вечір

79. Зробити селфі на фоні найвищого водоспаду Закарпаття – Труфанець

80. Обрати для відпочинку в Карпатах проживання у приватних садибах

81. Влаштувати з друзями турнір по бадмінтону

82. Сфотографуватись коло тисячолітніх дубів у селі Стужиця

83. Якщо потрапите під зливу, не ховайтесь, промокніть дорогою до дому

84. Дізнатись більше про закарпатське вино

85. Щось зробити для дому по технології скрапбукінг

86. Разом з родиною піти на ранкову пробіжку

87. Кожного дня їсти свіжі овочі та фрукти

88. Прийняти участь в Ужгородській регаті

89. Погодувати з руки плямистих оленів в околиці міста Хуст

90. Поїсти суниці на лісових галявинах

91. Поспати у копиці сіна

92. Зробіть собі цікаве татуювання хною

93. Сходити на лялькову виставу для дітей у тетар “Бавка” в Ужгороді

94. Відвідати мотузковий парк в Ужгороді, Іршаві, чи Воєводино

95. Походити по ранковій росі на траві босими ногами

96. Записатись та піти у відкритий похід з Орестом Когутом

97. Мінімум один тиждень їсти виключно здорову та натуральну їжу

98. Відмовитись від шкідливої звички

99. Заплануйте подорож з родиною у сусіднє місто та відвідайте там 10 цікавих місць

100. Відвідати святкову програму “Мукачево скликає друзів”

101. Продегустувати страви кухні “Смак Закарпаття”, корчма Підкова, Перечин

102. Додайте до списку вашу персональну справу

103. Відвідати в санаторії “Карпати ” Джерело краси.

104. Провідати страусів.

105. Відвідати заказник “Чорна гора” у Виноградові.

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