Літак Ryanair здійснив посадку в аеропорту “Бориспіль”

У міжнародному аеропорту “Бориспіль” підтвердили, що вчора увечері до летовища прибув літак ірландської авіакомпанії Ryanair.

Про це у коментарі Укрінформу розповів представник прес-служби летовища.

Водночас там не повідомляють подробиць рейсу.

Як повідомили деякі ЗМІ з посиланням на дані flightradar24, ввечері 21 лютого до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибув літак ірландської авіакомпанії Ryanair.

Додамо, що Україна стане новим напрямком для авіакомпанії, а рейси в країну почнуть виконуватися з осені 2018 року.

Читайте також: Ryanair все-таки почне літати у Львів та Бориспіль з осені 2018 року