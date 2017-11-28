Лісівники Прикарпаття вийшли з бензопилами на протест. ФОТО

Представники лісового господарства Івано-Франківщини 28 листопада вийшли на акцію протесту під ІваноФранківською адмінбудівлею.

Виступають лісівники проти планів уряду щодо розвитку галузі, інформує Галка.

Ігор Хомишин, керівник обласної профспілки працівників лісового господарства, розповів, що 15 листопада Кабмін прийняв стратегію розвитку галузі до 2022 року.

“Вона не відповідає нашим потребам Вона може призвести до розвалу галузі і зубожіння населення”, – заявив Хомишин.

Учасники протесту заявляють, що стратегія прийнята кулуарно та без обговорення. В уряді не розглянули стратегію, розроблену науковцями. Зокрема мітингарі обурені планами передавати ліси у приватну власність, на їхню думку, це – загроза державності.

“Якшо ліси передадуть у концесію, то власники не будуть за ними доглядати”, – сказав голова профспілки.

В акції беруть участь понад тисяча представників 20 обласних підприємств. Подібні мітинги проводять в інших містах країни.

Лісівники взяли з собою бензопили, якими демонстративно гудуть. Також принесли плакати з написами – “Ліс – народу, а не олігархам”, “Ні створенню лісового “Нафтогазу”, “Не дамо розвалити галузь” тощо.

Вимагають скасувати стратегію кабміну і прийняти іншу, засновану на наукових напрацюваннях.

“Це стратегія розвалу, а не розвитку”, – сказав Хомишин.

Під час мітингу планують укласти звернення до Кабміну. Також виступила перша заступниця голови ОДА Марія Савка, яка підтримала протестувальників. Вона рекомендувала учасникам акції створити ініціативну групу та разом з ОДА напрацювати звернення до уряду.