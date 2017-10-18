Лікарі пояснили чим можна заразитися в громадському туалеті

Відвідини громадського туалету у декого викликають реальний страх.

За словами лікаря Національної служби охорони здоров’я Англії, доктора Прееті Даніель, побоювання заразитися хворобою з унітазу є одним із найбільш поширених питань, які їй задають пацієнти, пише УП.Життя.

Навіть якщо ви не боїтеся громадських вбиралень, краще таки знати певну специфіку цього місця.

Малоймовірно, що ви підхопите у туалеті такі статеві захворювання як хламідіоз, гонорея чи сифіліс.

“Щоб отримати ці захворювання, бактерії повинні бути безпосередньо перенесені з туалетного сидіння на ваш генітальний шлях, або через відкриту рану або рану на ногах або сідницях, тож ймовірність мала”, – запевняє Даніель, яку цитує indy100.

При цьому вона додає, що у вбиральні можна підхопити сальмонельоз чи кишкову паличку.

А також попереджає, що підлога громадських туалетів має більше мікробів, ніж сидіння, тому потрібно періодично мити взуття.

Доктор Прееті Даніель застерігає, що намагаючись уникнути зараження від сечі з унітазу, ми можемо поспішати і не повністю спорожняти сечовий міхур, а це насправді шкідливіше, бо може призвести до інфекції сечовивідних шляхів.

Вона дає три поради, щоб уникнути інфекцій від громадських вбиралень: