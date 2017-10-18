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Лікарі пояснили чим можна заразитися в громадському туалеті

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Відвідини громадського туалету у декого викликають реальний страх.

За словами лікаря Національної служби охорони здоров’я Англії, доктора Прееті Даніель, побоювання заразитися хворобою з унітазу є одним із найбільш поширених питань, які їй задають пацієнти, пише УП.Життя.

Don Yapon

Навіть якщо ви не боїтеся громадських вбиралень, краще таки знати певну специфіку цього місця.

Малоймовірно, що ви підхопите у туалеті такі статеві захворювання як хламідіоз, гонорея чи сифіліс.

“Щоб отримати ці захворювання, бактерії повинні бути безпосередньо перенесені з туалетного сидіння на ваш генітальний шлях, або через відкриту рану або рану на ногах або сідницях, тож ймовірність мала”, – запевняє Даніель, яку цитує indy100.

При цьому вона додає, що у вбиральні можна підхопити сальмонельоз чи кишкову паличку.

А також попереджає, що підлога громадських туалетів має більше мікробів, ніж сидіння, тому потрібно періодично мити взуття.

Доктор Прееті Даніель застерігає, що намагаючись уникнути зараження від сечі з унітазу, ми можемо поспішати і не повністю спорожняти сечовий міхур, а це насправді шкідливіше, бо може призвести до інфекції сечовивідних шляхів.

Вона дає три поради, щоб уникнути інфекцій від громадських вбиралень:

  • після використання туалету ретельно промийте руки;
  • використайте антибактеріальний санітарний рушник чи спрей для додаткового захисту;
  • перед тим, як сідати, накрийте туалетне сидіння туалетним папером або використайте антибактеріальні серветки.

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