Легкоатлетка з Коломиї Анастасія Ткачук кваліфікувалася на чемпіонат світу

Коломиянка Анастасія Ткачук кваліфікувалася на чемпіонат світу з легкої атлетики.

Право взяти участь в основному турнірі зимового сезону – чемпіонаті світу у приміщенні, який відбудеться 1-4 березня у Бірмінгемі (Англія) отримали дві прикарпатські спортсменки, інформує Sport.if.ua.

Коломиянка Анастасія Ткачук (перші тренери Світлана Дорундяк і Петро Лабич), яка виступає на змаганнях за Запоріжжя, з результатом 2.01,57 кваліфікувалася в дисципліні біг на 800 метрів.

Уродженка села Угринів (Тисменицький район) 29 річна Христина Стуй, яка з 2010 року живе та тренується у Києві, 18.01.2018 року виконала норматив, необхідний для кваліфікації на чемпіонат світу в приміщенні у дисципліні біг на 60 метрів.

Як повідомляли, двоє спортсменів з Коломиї кваліфікувалися до фіналу чемпіонату України з легкої атлетики.

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