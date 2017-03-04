Легалізація проституції: у Києві секс-працівники провели марш. ФОТО

Учора, 3 березня, у Києві відбувся марш до Міжнародного дня захисту прав секс-працівників. Учасники маршу пройшли ходом урядовим кварталом від Верховної Ради повз Кабмін та завершили ходу під Адміністрацією президента.

Близько 50 учасників маршу вимагали вимагали скасування адміністративної відповідальності за надання секс-послуг, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на ТСН.

День обрали не випадково, активісти кажуть, що 3 березня відзначається Міжнародний день прав секс-працівників.

Учасники акції були вбрані у маски та каски, а в руках несли плакати “Моя робота – мій вибір”, “Секс – теж робота”, “Карайте лише за політичну проституцію” тощо.

Також мали елементи жіночої білизни, як частину “професійного спецодягу”.

Активісти вимагали скасувати адміністративну відповідальність за заняття проституцією, наполягаючи, що повії хочуть працювати легально, платити податки та мати соціальний захист.

До активістів приєдналась організація захисту пацієнтів, які кажуть, що у секс-індустрії задіяні принаймні 100 тисяч громадян та легалізація дозволить контролювати розповсюдження хвороб та зменшить випадки насилля.

Водночас до урядового кварталу прийшли противники не тільки легалізації, а й явища проституції в загалом. Активісти кажуть, що сповідують сімейні цінності, а подібні марші не тільки є аморальними, а й можуть бути використані російськими ЗМІ для спотворення інформації про Україну.

Учасники маршу не змогли пройти до Ради, але, кажуть, передали свій проект закону одному з нардепів, який заходив до парламенту.

Опівдні оголосили хвилину мовчання за загиблими на Львівщині шахтарями, а після завершення мирного ходу розійшлись, пообіцявши влаштовувати такі акції щороку.