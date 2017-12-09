Куди піти у Коломиї: афіша вікенду 9 – 10 грудня

Музей Гуцульщини

Триває виставка гобеленів львівських дисидентів “Текстиль як зброя”.

Музей писанкового розпису

У музеї писанкового розпису представлена виставка живопису “Світло тихе” Іванни Крип’якевич-Димид.

МЦ “Світовид”

9 грудня о 15.00 у концертній залі “Габсбург” відбудеться представлення нового роману Макса Кідрука “Не озирайся і мовчи”.

10 грудня о 14:00 на сцені концертного залу “Габсбург” покажуть мюзикл для дітей “Історія одного кота”, за мотивами казки Шарля Перро “Кіт у чоботях”.

10 грудня о 18:00 на сцені концертного залу “Габсбург” покажуть народну драму “ВІЙНА”.

Студія саморозвитку Інсайт

9 грудня о 16:00 пройде майстер клас для матусь ” Як порозумітися з дитиною”.

Space UP

В рамках Дня японської культури у Коломиї пройде майстер-клас із приготування суші, а також майстер-клас з орігамі та перегляд аніме “Мій сусід Тоторо”. Початок о 13:00.

Коломийський драмтеатр

В неділю о 13:00 коломийські театрали покажуть казку Ірини і Яна Златопольських “Чарівна рукавичка”, а о 18:00 – за п’єсою А.Крим ліричну комедію “Звідки беруться діти”.