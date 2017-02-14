Козловський і патріотична Коломия

8 березня 2017 року Коломию мав би “ощасливити” виступ Козловського.

Ось як Козловський описує своє ставлення до Українського Криму:

“Український співак Віталій Козловський зізнався, що йому байдуже, кому належить анексований Росією Крим. Про це співак повідомив в інтерв’ю виданню “Апостроф”, відповідаючи на питання про те, чи повернеться Крим під контроль України.

“Мені все одно, що і де перебуває. Мені важливо, щоб люди були щасливі там, де вони живуть. Ми інколи боремося не за те, за що потрібно боротися. Наше життя настільки коротке, Боже мій. І витрачати його на війни, негатив, замість того, щоб любити, вирощувати покоління, дітей, допомагати іншим, робити внесок у саморозвиток, люди займаються якоюсь пропагандою”, – сказав Козловський у інтерв’ю, опублікованому 12 вересня.

Віталій Козловський підкреслив, що для нього “не має значення, український Крим або російський, головне – люди живі, здорові”.

Повний опис за цією адресою: http://ua.krymr.com/a/news/27984052.html

На афіші великими буквами вказано СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ і це буде 8 БЕРЕЗНЯ, це в той час, коли Україна як Держава прагне запровадити правдиві українські свята, сама афіша повертає громаду до совкового менталітету чи так скрито пропагує ці свята.

Репертуар Козловського – наскрізь російськомовні пісні. Чи це можливе в сучасній патріотичній Коломиї?

Михайло ПЕТРІВ