Кожного дня 450 українців дізнаються, що захворіли на рак

У всесвітній день боротьби з раком у МОЗ повідомили, що на сьогодні в Україні понад 1 мільйон осіб хворіють на онкозахворювання. Щоденно 450 осіб дізнаються, що захворіли. Кількість випадків захворювання на злоякісні новоутворення збільшується щорічно приблизно на 140 тисяч осіб.

Про це пише “Слово і Діло“.

Натомість у США смертність від раку неухильно знижується протягом останніх двох років. Про це свідчать дані статистики, представлені Американським онкологічним товариством.

Станом на 2015 рік смертність від раку серед чоловіків і жінок сукупно знизилася на 26% порівняно з її піком у 1991 році. Це означає, що завдяки профілактиці вдалося запобігти майже 2,4 мільйона смертей. Зниження смертності від раку в основному пов’язане зі стійкими темпами зниження паління й розвитком раннього виявлення та лікування.

“У цій новій доповіді підтверджується, що зусилля в боротьбі з раком спрацювали, особливо це стосується паління”, – сказав головний лікар медичного товариства Американського онкологічного товариства Отіс В. Браулі.

“Зниження споживання сигарет вважається найважливішим фактором зниження смертності від раку. Вражаюче, але паління, залишається на сьогодні провідною причиною смертей від раку й пов’язане з 3 з 10 випадків смерті від раку”, – додав він.

Натомість в Україні практично відсутня профілактика онкозахворювань. Почувши діагноз, більшість пацієнтів сприймають його як вирок. Дехто навіть боїться вчасно звертатися до лікаря. Тому під час профілактичних оглядів виявляється лише 28% хворих, а у дітей – лише 10,3%. Щоправда, більш ніж половина випадків захворювань все ж таки виявлені на 1-2-й стадії.

У 2015 році на кожні 100 випадків онкозахворювання припадало майже 50 смертей. Загальний грубий показник захворюваності на злоякісні новоутворення дорівнює 375 випадків на 100 тисяч населення. Прикро, але в Україні зростає захворюваність – у чоловіків на рак глотки (на 8,7%) і меланому шкіри (на 11,9%), у жінок – на рак молочної залози (на 5,1%), щитовидної залози (на 7,5%) та меланому шкіри (на 8,0%).

Чоловіки найчастіше хворіють на рак легенів (23%), передміхурової залози, шкіри, шлунка та товстої кишки (разом 56,4%), жінки – на рак молочної залози (20%), шкіри тіла та шийки матки (10,8%) і колоректальний рак (59,9%). Чоловіки найбільше помирають від раку легенів, шлунка, передміхурової залози, колоректального раку, а жінки – від раку молочної залози, шлунка, колоректального раку та ураження яєчника.

Але навіть за такої сумної статистики більшість онкохворих одужують. Варто лише вчасно звертатися за медичною допомогою. За даними МОЗ, у 2017 році на закупку ліків для дорослих онкохворих виділено 809 млн грн (у 2016 році – 397 млн грн), для дітей – 558 млн грн (у 2016 році – 353 млн грн).

До того ж у відомстві нагадують, що здебільшого прості речі можуть знизити ризик захворювання на онкологію на 30%. По-перше, слід відмовитися від паління, яке є причиною раку легенів, стравоходу, гортані, ротової порожнини, горла, нирок, сечового міхура, підшлункової залози, шлунку та шийки матки.

По-друге, слід вчасно проходити профілактичні огляди. Кожна жінка має проходити обстеження в мамолога раз на рік: до 40 років – це ультразвукова діагностика, після – обов’язкова щорічна мамографія. Якщо рак молочної залози виявити на I стадії, він виліковний у 95% жінок. Чоловікам потрібно пройти профілактичний огляд в уролога. У 21% українських чоловіків рак простати виявляють уже на метастатичних стадіях.