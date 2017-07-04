Кожен українець тепер може дізнатися про свої доходи онлайн

Громадяни України зможуть отримати інформацію про свої офіційні доходи через сервіс iGov.

Про це написав один з організаторів Порталу державних послуг Дмитро Дубілет у соцмережі, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Обозреватель.

“Нарешті. Ми сьогодні оголошуємо про запуск нової послуги на iGov, яка працює у всій країні, у всіх регіонах. Послуга масова і має попит. Отже, ми пройшли складну інтеграцію з реєстрами і сервісами податкової служби, і тепер кожен громадянин України може в кілька кліків отримати інформацію про свої офіційні доходи”, – заявив Дубілет.

За його словами, послуга є безкоштовною. Щоб скористатися сервісом, знадобиться електронний персональний підпис. Після цього слід заповнити просту форму, вибрати термін, за який потрібні дані, і чекати, коли на пошту прийде документ – від 10 хвилин до 1-2 днів.

Поки що відповідь можна отримати лише на електронну пошту.