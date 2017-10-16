Кожен другий молодий українець хотів би переїхати жити за кордон, – дослідження

Про такі загрозливі тенденції свідчить дослідження “Динаміка міграційних настроїв українців”, яке провела соціологічна група “Рейтинг”.

Враховуючи запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом, це ще більше насторожує, пише газета “Експрес”.

Так, сам по собі безвіз – туристичний і не передбачає права на працевлаштування українців, але він дуже спрощує українцям пошук роботи в ЄС.

Крім того, деякі держави, зацікавлені в українських працівниках, фактично поширили дію безвізу і на трудових мігрантів.

– Порівняно з минулим роком кількість українців, які б хотіли переїхати за кордон на постійне місце проживання, зросла з 30% до 35%, – коментує заступник директора соціологічної групи “Рейтинг” Любомир Мисів. – Натомість 61% опитаних заявили, що не хотіли б виїжджати за кордон на постійне місце проживання. Цікаво, що найбільше тих, хто хотів би змінити місце проживання, – серед мешканців західний областей – 41%. Водночас у інших регіонах цей відсоток приблизно однаковий і становить трохи більше як 30%.

Серед молоді (18 – 35 років) кількість тих, хто має бажання переїхати на постійне місце проживання за кордон, – 54%.

Натомість серед старшого покоління таких лише 19%.

Молодь дещо частіше за інших називає причинами бажання емігрувати брак роботи та можливостей для самореалізації в Україні, старші люди – відчуття небезпеки та погану медицину.

Трохи більше тих, хто висловлює бажання емігрувати, – серед осіб з вищою освітою та заможніших.

Водночас слід звернути увагу, що серед людей, які вже працювали за кордоном, кількість потенційних мігрантів менша, ніж серед тих, хто тільки прагне знайти за кордоном роботу.

– Скільки ж українців нині хотіли б тільки тимчасово працювати за кордоном?

– Про це заявили 44% опитаних. Тут є істотна різниця у вікових категоріях: серед молоді тих, хоче знайти роботу за кордоном, – 68%, серед осіб середнього віку – 52%, а серед старших людей – 20%. Молодь бажає реалізуватися в професії та здобути досвід у міжнародних компаніях, старші люди мріють про кращий соціальний захист. Цікаво, що ті, хто хоче працювати за кордоном, але ще там не були, причиною свого бажання назвали високий рівень зарплати. А ті, хто вже побував на заробітках, частіше покликалися на кращі умови праці.

– У яких саме країнах найбільше хочуть працювати українці?

– Найбільше у Німеччині – 37%, у Польщі – 26% і в США та Канаді – відповідно 22 і 21%. Також у Чехії, Італії, Великій Британії, Франції, Швеції, Ізраїлі, Іспанії та Нідерландах. Крім того, 6% українці працювали б у Росії, таке бажання висловили здебільшого опитані на Сході України. 70% опитаних хочуть, щоби їхні діти чи внуки навчалися за кордоном. Найбільше – у Німеччині (34%). Велику Британію обрали 29% опитаних, а США – 25%. І ще один цікавий нюанс – 35% українців хотіли б мати другий паспорт, тоді як дві третини опитаних заявили, що не хотіли б мати подвійного громадянства. Найбільше українці прагнуть громадянства країн ЄС.

АВТОР: Ірина ЛОПУХ, газета Експрес

Як повідомлялося раніше, в опитуванні брали участь українці від 18 років і старші.