Користувачів Коломийського РЕМ обслуговуватимуть за новою адресою

Прикарпаття обленерго повідомило, що обслуговування споживачів електроенергії Коломийського РЕМ проводитиметься за новою адресою.

“До уваги споживачів електроенергії Коломийського району, з 15 березня 2018 року обслуговування всіх споживачів електроенергії Коломийського РЕМ буде проводитись за новою адресою в Коломиї по вулиці Гетьмана Мазепи, 96А (Центр обслуговування клієнтів)”, – йдеться у повідомленні, інформує Дзеркало Коломиї.

Графік роботи центру:

Пн-Пт: з 8:00 до 18:00 год.

Сб: з 9:00 до 13:00

Вихідний: неділя

Безпосередньо в філії обслуговування клієнтів здійснюватись не буде.