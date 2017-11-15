Корисні поради, як пережити магнітні бурі

Найчастіше головні болі, нездужання і слабкість пов’язані з магнітними бурями, які відбуваються зазвичай 1-2 рази на місяць.

Сьогодні це явище можна успішно спрогнозувати, пише СТБ.

Для багатьох із нас ці періоди проходять непомітно, але кожній метеозалежній людині необхідно знати графік магнітних бур, щоб заздалегідь підготуватися і захистити свій організм.

Читайте, коли магнітні бурі в листопаді 2017 проявлять особливий вплив на нас і як максимально від нього захиститися.

Листопад 2017 року буде відносно спокійним щодо магнітних бур. Очікується всього три спалахи слабкої активності.

Перша магнітна буря чекає на нас вже на початку місяця – з 7 по 11 листопада. Її наслідки відчують на собі тільки метеозалежні люди. У цей період намагайтеся уникати стресів, перенапруг, а також недосипання. Краще за все залишитися на ці чотири дні вдома. Частіше пийте заспокійливі чаї з ромашки або меліси.

Другу магнітну бурю в листопаді 2017 варто очікувати вже 15 числа. Наслідки її найбільше відчують на собі сердечники. Уважно стежте за своїм самопочуттям і в разі найменшого нездужання приймайте необхідні препарати або ж одразу зверніться до лікаря. У цей період у метеозалежних людей також може погіршитися сон. Постарайтеся знизити навантаження на свій організм, також максимально захистіть свій організм від застуд та захворювань.

Третя в листопаді 2017 року магнітна буря відбудеться ближче до кінця місяця – з 20 по 22 число. Вона може призвести до головних болів, слабкості та значного нездужання. Любителям спорту рекомендовано зменшити навантаження в цей період. У ці дні також можливе загострення хронічних захворювань – уникайте того, що може їх спровокувати.