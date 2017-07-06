Командувач Повітряних Сил перевірив, як готують пілотів в Коломиї та Івано-Франківську

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Сергій Дроздов відвідав авіаційні частини Прикарпаття, на базі яких проходять підготовку майбутні випускники Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

В Коломиї та Івано-Франківську генерал-полковник Сергій Дроздов особисто поспілкувався з курсантами льотного та інженерно-авіаційного факультетів та відповів на актуальні запитання, що хвилюють майбутніх офіцерів.

Також командувач з керівником льотно-методичних зборів полковником Олександром Кухаренко в якості інструкторів виконали з молодими офіцерами – випускниками минулих років прохід парою над військовим летовищем Івано-Франківська, повідомляє прес-центр Повітряного командування “Захід”.