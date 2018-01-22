Команда з Коломиї позмагається за 100 тис. у конкурсі Dream Team. Підтримайте краян

Команда з Коломиї позмагається за 100 тис. у конкурсі Dream Team. Підтримайте...

Команда “GRABCHUK beauty room” з Коломиї бере участь у професійному конкурсі Dream Team.

Організатори конкурсу пропонують позмагатись за 100 000 грн — стільки отримає команда-переможниця, пише Дзеркало Коломиї.

Дві команди, що наберуть найбільшу кількість голосів, потраплять у фінал.

Підтримайте єдину команду з Коломиї!

Свій голос можна віддати один раз на день http://molfarforum.com/vote.html

Над образом працювали:

Hairstyle: Andrii Grabchuk

Makeup: Вікторія Лесюк

Nails: Люба Нагірняк

Photo: Іван Довганюк

Model: Nadya Kosivchuk