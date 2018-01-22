Команда з Коломиї позмагається за 100 тис. у конкурсі Dream Team. Підтримайте краян

Команда “GRABCHUK beauty room” з Коломиї бере участь у професійному конкурсі Dream Team.
Організатори конкурсу пропонують позмагатись за 100 000 грн — стільки отримає команда-переможниця, пише Дзеркало Коломиї.
Дві команди, що наберуть найбільшу кількість голосів, потраплять у фінал.
Підтримайте єдину команду з Коломиї!
Свій голос можна віддати один раз на день http://molfarforum.com/vote.html
Над образом працювали:
Hairstyle: Andrii Grabchuk
Makeup: Вікторія Лесюк
Nails: Люба Нагірняк
Photo: Іван Довганюк
Model: Nadya Kosivchuk
Dream Team – великий професійний конкурс.
Отримати престижний трофей, підвищити авторитет салону — хороша мотивація, щоб брати участь у конкурсах.
Хороша, але не достатня.
Організатори пропонують позмагатись за 100 000 гривень — стільки отримає команда-переможниця, ваша Dream Team.
Слава і лаври кращої б’юті-команди року — лише додаток до виграшу.