“Колядка для Янголів”: діти Героїв Небесної Сотні заспівали особливу колядку. ВІДЕО

“Колядка для Янголів” – особлива пісня від тих, хто втратив 2014-го найдорожче.

Діти Героїв Небесної Сотні та Камерний дівочий хор КССМШІ імені Миколи Лисенка (Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату) з нагоди Різдва Христового заспівали “Колядку для Янголів”, пише 5 канал.

Ініціативу спільно записати колядку висловили діти та менші брати й сестри Героїв Небесної Сотні, адже саме у Святий Вечір традиційно згадують тих, кого немає поряд.

Колядку діти присвятили Янголам-Охоронцям, які зараз знаходяться на Небесах. Саме ці герої першими рушили на Майдан боронити власну країну та українські цінності. Тепер вже їхні діти продовжують цю справу і згадують про загиблих під час Революції Гідності рідних – із гордістю та жалем за тими, кого вже не повернеш. Але тими, хто на власному прикладі показав, яким має бути справжній українець.