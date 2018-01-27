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Коляда-2018 у Коломиї. ВІДЕО

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Як у Коломиї колядували – у відео Дзеркала Коломиї.

АВТОР: Андрій КАНЯ

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